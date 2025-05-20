Kayonda suya düşen Muhammet'ten acı haber

Arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya, iddiaya göre, serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.

Isparta 'da kanyonda ayağı kayıp suya düşen üniversite öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya, boğularak yaşamını yitirdi.

YEDİ SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Yedi saatlik arama sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.