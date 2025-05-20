Kayonda suya düşen Muhammet'ten acı haber

Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na giden üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya, serinlemek isterken suya düştü. Arama- kurtarma ekipleri, yedi saat sonra Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Kayonda suya düşen Muhammet'ten acı haber

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'da kanyonda ayağı kayıp suya düşen üniversite öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sütçüler ilçesi Çandır köyü mevkisindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

Arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya, iddiaya göre, serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.

Kayonda suya düşen Muhammet'ten acı haber - 1

YEDİ SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Yedi saatlik arama sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

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