Kayseri 'de 468 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde internet ortamındaki sanal devriyelerini sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı ve çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan çalışmalarda; 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Öte yandan ekipler, ‘internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi’ kanunu gereğince 2025 yılı içerisindeki sanal devriyelerde toplam 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.