Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Eylül 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
30/
16
Yarın
30/
14
Salı
30/
15
Çarşamba
29/
14
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