Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 13 Ağustos 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

14

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

12

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

14

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