Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

0

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

16

/

3

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

4

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