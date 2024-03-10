Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 12 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.
Bugün
7/
-2
Yarın
11/
-3
Salı
17/
0
Çarşamba
17/
0
Perşembe
14/
0
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