Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 12 Nisan 2024 Cuma Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
18/
5
Yarın
18/
3
Cuma
19/
6
Cumartesi
18/
5
Pazar
18/
3
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Kayseri Hava Durumu
- Hava Durumu