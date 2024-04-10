Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 12 Nisan 2024 Cuma Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.