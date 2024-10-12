Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 15 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.
Bugün
28/
10
Yarın
27/
10
Salı
26/
9
Çarşamba
22/
8
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