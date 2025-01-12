Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 17 Ocak 2025 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 19 Ocak 2025 Pazar Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 7°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

0

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

1

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

-2

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-5

Pazar

Sisli
Sisli

7

/

-4

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