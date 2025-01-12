Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 17 Ocak 2025 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 19 Ocak 2025 Pazar Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 7°.