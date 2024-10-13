Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 18 Ekim 2024 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
25/
10
Yarın
25/
8
Çarşamba
25/
8
Perşembe
18/
4
Cuma
16/
0
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