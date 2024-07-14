Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 19 Temmuz 2024 Cuma Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

15

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

16

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

18

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

18

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

17

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