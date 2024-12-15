Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 17 Aralık 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.
Bugün
10/
-6
Yarın
5/
-3
Salı
2/
-3
Çarşamba
3/
-3
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