Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 17 Aralık 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-6

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

-3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

2

/

-3

Çarşamba

Sisli
Sisli

3

/

-3

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