Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.