Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.
Bugün
17/
2
Yarın
17/
2
Perşembe
18/
0
Cuma
20/
-1
Cumartesi
18/
2
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