Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 20 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 21 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°.