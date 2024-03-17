Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 20 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 21 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°.
Bugün
13/
0
Yarın
14/
2
Salı
12/
2
Çarşamba
15/
1
Perşembe
10/
3
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