Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 21 Mayıs 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.