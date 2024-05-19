Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 21 Mayıs 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

25

/

12

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

13

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

13

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