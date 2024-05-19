Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 21 Mayıs 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
25/
12
Yarın
25/
13
Salı
26/
13
Çarşamba
28/
13
Perşembe
27/
13
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