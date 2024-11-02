Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 5 Kasım 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Sisli
Sisli

21

/

2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

2

Pazartesi

Sisli
Sisli

12

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

-3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

-5

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