Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 4 Şubat 2024 Pazar Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

5

/

-6

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-5

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-5

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

2

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