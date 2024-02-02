Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 4 Şubat 2024 Pazar Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.