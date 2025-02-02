Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Şubat 2025 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

-4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

-4

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

-2

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-4

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