Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Şubat 2025 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°.