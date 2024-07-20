Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 34°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 26 Temmuz 2024 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
36/
19
Yarın
36/
19
Çarşamba
34/
19
Perşembe
34/
17
Cuma
34/
19
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