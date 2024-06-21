Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 23 Haziran 2024 Pazar Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 25 Haziran 2024 Salı Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.