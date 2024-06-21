Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 23 Haziran 2024 Pazar Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 25 Haziran 2024 Salı Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

12

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

13

Pazar

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

13

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

14

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

16

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