Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 24 Eylül 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
20/
10
Yarın
21/
9
Salı
24/
10
Çarşamba
25/
10
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