Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°. Yarın için Kayseri hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -3°. 25 Şubat 2025 Salı Kayseri hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 2°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-3

/

-17

Yarın

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-3

/

-17

Salı

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

2

/

-14

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

-10

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...