Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°. Yarın için Kayseri hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -3°. 25 Şubat 2025 Salı Kayseri hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 2°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.