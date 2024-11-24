Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

2

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

2

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

0

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

-1

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

2

Öne Çıkan Video

İlaç yok, zam beklentisi var! Eczaneler birçok ilacı temin edemiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...