Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Kayseri hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 31°. 27 Ağustos 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
29/
13
Yarın
31/
15
Salı
33/
16
Çarşamba
34/
16
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