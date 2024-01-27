Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.