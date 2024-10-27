Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. 29 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 31 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
17/
1
Yarın
18/
2
Salı
19/
3
Çarşamba
17/
3
Perşembe
17/
2
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