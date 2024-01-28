Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.
Bugün
1/
-7
Yarın
3/
-6
Salı
4/
-7
Çarşamba
5/
-5
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