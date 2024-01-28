Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

1

/

-7

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

3

/

-6

Salı

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-7

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

5

/

-5

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