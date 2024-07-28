Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
32/
12
Yarın
33/
14
Salı
32/
14
Çarşamba
30/
14
Perşembe
29/
14
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