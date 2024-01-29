Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 1 Şubat 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 2 Şubat 2024 Cuma Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°.