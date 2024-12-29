Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 31 Aralık 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 5°.