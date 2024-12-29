Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 31 Aralık 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 5°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

-1

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

6

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-1

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

5

/

-3

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