Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 30°. Yarın için Kayseri hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 1 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 3 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°.
Bugün
30/
14
Yarın
29/
8
Salı
18/
5
Çarşamba
20/
5
Perşembe
24/
7
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