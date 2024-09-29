Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 30°. Yarın için Kayseri hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 1 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 3 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°.

Bugün

Sisli
Sisli

30

/

14

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

29

/

8

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

5

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

5

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

24

/

7

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