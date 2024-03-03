Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 7 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°.