Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 7 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

0

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

-1

Salı

Bulutlu
Bulutlu

16

/

-1

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

2

Perşembe

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

-1

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