Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 7 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°.
Bugün
12/
0
Yarın
13/
-1
Salı
16/
-1
Çarşamba
8/
2
Perşembe
8/
-1
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Kayseri Hava Durumu
- Hava Durumu