Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

10

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

15

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

17

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

18

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