Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.