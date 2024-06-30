Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
27/
10
Yarın
29/
14
Salı
30/
15
Çarşamba
34/
17
Perşembe
37/
18
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