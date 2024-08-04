Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ağustos 2024 Cuma Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
35/
16
Yarın
35/
18
Çarşamba
34/
20
Perşembe
33/
15
Cuma
32/
14
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