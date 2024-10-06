Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 8 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 28°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 29°. 10 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 29°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

5

Salı

Sisli
Sisli

28

/

7

Çarşamba

Sisli
Sisli

29

/

8

Perşembe

Sisli
Sisli

29

/

8

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