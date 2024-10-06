Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 8 Ekim 2024 Salı Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 28°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 29°. 10 Ekim 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 29°.