Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 34°. 9 Temmuz 2024 Salı Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.