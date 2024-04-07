Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 9 Nisan 2024 Salı Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
Bugün
18/
2
Yarın
17/
3
Salı
18/
4
Çarşamba
18/
5
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