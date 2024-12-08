Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 15 Aralık 2024 Pazar Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

0

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

8

/

1

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-2

Cumartesi

Sisli
Sisli

3

/

-3

Pazar

Sisli
Sisli

9

/

-5

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...