Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Kayseri hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°. 13 Aralık 2024 Cuma Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 15 Aralık 2024 Pazar Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 9°.