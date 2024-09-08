Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Eylül 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
30/
13
Yarın
32/
14
Salı
34/
15
Çarşamba
33/
15
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