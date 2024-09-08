Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Eylül 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

15

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