Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.