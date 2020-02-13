Kayseri'nin Sarız ilçesinde, Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü.
DHA 13.02.2020 - 20:53
Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
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