Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü.

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Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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