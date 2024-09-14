Kayseri merkezli "yasa dışı bahis" operasyonu: 19 kişi  tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanılıp 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğunu tespit etti.