Kayseri olayında terör bağlantısı | Güvenlik kaynakları: Paylaşım yapanlar PKK ve FETÖ bağlantılı

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin, aynı ülke vatandaşı çocuğa cinsel istismarda bulunmasının ardından çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildiği bildirildi.

Kayseri olayında terör bağlantısı | Güvenlik kaynakları: Paylaşım yapanlar PKK ve FETÖ bağlantılı
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'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.

Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.

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