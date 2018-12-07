Erciyes Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi kulüpleri tarafından 3. Erciyes Mühendislik Zirvesi düzenlendi. Zirveye panelist olarak katılan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, genç mühendislere Kayseri Sanayisi Odası ve Kayseri sanayisi hakkında bilgiler vererek, deneyimlerini paylaştı.

Yerli otomobil yatırımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Büyüksimitci, bunun için daha çok limana yakın illerin tercih edildiğini, ancak Türkiye'de sanayileşme mantığının değişmesi gerektiğini söyledi. Başkan Büyüksimitci, bu tür yatırımların illaki limanda olması gerekmediğini, bunun Avrupa ve Amerika’da birçok örneği olduğunu belirterek, artık nakliyenin çok geliştiğini, Türkiye’den dünyanın her yerine rahatlıkla ürün gönderilebildiğini anlattı.

Büyüksimitci, Kayseri gibi illere yapılacak yatırımın etrafındaki 15-20 ile direk katkı sağlayacağını kaydetti.

Yerli ve milli otomobil yatırımı için Kayseri’den istenildiği kadar arsa vermeye hazır olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bilgi altyapısı olarak üniversitelerin hazır olduğunu, bunun için ısrar etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yerli otomobil üretimi için Kayseri'nin dışında Bursa, Sakarya, Konya, Aliağa, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Mardin ve Diyarbakır da aday şehirler arasında.