Kayseri uçağında kabin amiri, bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı
Pegasus Havayolları'nın Londra Stansted-Kayseri seferini yapan uçağında, boğazına cisim kaçan bebek, kabin amirinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Pegasus Havayolları'na ait TC-DCL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, Kayseri seferi için Londra Stansted Havalimanı'ndan havalandı. Uçuş sırasında, boğazına yabancı cisim kaçan bebek yolcu için kabin ekibi doktor anonsu yapıldı.
Uçakta doktor bulunmaması üzerine Heimlich manevrası yapan kabin amiri, bebeğin boğazına kaçan cismi çıkarmayı başardı.
Hayati tehlike atlatan bebek, uçuş boyunca kabin ekibi tarafından kontrol altında tutuldu.
Bebek, uçağın Kayseri Havalimanına sorunsuz iniş yapması üzerine apronda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Pegasus
- Uçak
- Heimlich Manevrası