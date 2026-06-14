Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi sonucu vefat etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esmer için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Vali Yardımcısı Esmer, emleketi olan Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Esmer için görev yaptığı Kayseri Valiliği'nde bugün saat 12.00'de tören düzenlenecek. Kayseri'de düzenlenen törenin ardından Şenol Esmer'in cenazesi memleketi Trabzon'a uğurlanacak. Vali Yardımcısı Esmer'in, Trabzon'un Tonya ilçesinde pazartesi günü Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.