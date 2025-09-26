Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin konserinin iptal edildiği iddiasını yalanladı

Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin'in konserinin iptal edildiği yönünde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.



Söz konusu konserle ilgili valiliğe herhangi bir müracaatta bulunulmadığı belirtilen açıklama şöyle:



"Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir."