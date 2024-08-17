Kayseri'de 1 milyon TL değerinde kablo çalan hırsız tutuklandı

Kayseri'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan İ.D., polis ekiplerince yakalandı. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 1 milyon TL değerinde kablo çalan hırsız tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo, elektrik kablosu ve kapı gibi malzemelerin çalınması sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli İ.D., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İ.D.’nin 6'sı 'hırsızlık' olmak üzere 13 suç kaydının olduğu tespit edilirken, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerin polis ekipleri tarafından eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildiği belirtildi

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