Kayseri'de 11 araç birbirine girdi

Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de 11 araç birbirine girdi

'de Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

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