Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz Doğan (14) dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı dairenin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Naz Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kızının ölüm haberini alan babası sinir krizi geçirdi. Acılı babaya sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük kızın balkondan nasıl düştüğü araştırılıyor.